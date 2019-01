Voormalige cafébazin gooit roer om: Tita Timi tovert stofjes om in cadeautjes Timi Peeters (38) opent winkeltje met zelf ontworpen spulletjes Wim De Smet

17 januari 2019

18u00 0 Opwijk Ze hield gedurende 17 jaar café maar vanaf vandaag gooit Timi Peeters (38) uit Opwijk het roer om. In de Processiestraat opent ze haar eigen cadeauwinkeltje. Haar aanbod: een karrevracht zelf ont-worpen cadeautjes voor kinderen en jongeren.

Tita Timi, zo heet de nieuwe zaak van Timi Peeters. “Tita Timi is een verwijzing naar het bekende kinderprogramma Tita Tovenaar”, vertelt Timi. “Eigenlijk ben ik ook een beetje een tovenaar. Ik tover stofjes om tot mooie of originele cadeautjes.”

Timi belandde heel toevallig achter de stikmachine. “Tot vorig jaar hield ik het Sint-Pauluskaffee open en onder de middag zaten we vaak met enkele vriendinnen te stikken. Dat was onze hobby“, luidt het. “Enkele kinderen, die ’s middags hun boterhammen kwamen opeten, vroegen ons om een pennenzakje te stikken. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen.”

Intussen vervaardigt Timi eigenhandig originele portemonneetjes, slabbetjes, verjaardagskronen, en make-uptasjes. “Toen we het café vorig jaar hebben stopgezet, heb ik meteen beslist om een eigen winkeltje te beginnen”, vertelt ze. “Ik maak niet alleen zelf mijn cadeautjes, maar ieder ac-cessoire kan ook nog gepersonaliseerd worden. Op een verjaardagskroon komt bijvoorbeeld de naam en de leeftijd van de jarige. Hetzelfde voor brooddozen, koffietassen of zelfs frisbees. Van-daag zijn de tote-bags heel populair. Ook die kunnen we hier personaliseren.”

Niet alle artikelen in de winkel zijn eigenhandig gemaakt. “Dat bleek helaas onmogelijk”, luidt het. “Ik kan nu al niet meer volgen met bestellingen. Een pennenzakje in elkaar stikken, dat kost me minstens een kwartier. Vorige maand had ik meer dan honderd bestellingen. Je kan niet de winkel openhouden en intussen ook nog eens 8 uur achter de stikmachine zitten. Daarom koop ik ook leuke spullen bij andere ontwerpers, veelal uit de buurt. Zo verkopen we de originele wens-kaartjes van Liz is More, een bekende woordkunstenares uit Dendermonde.”

Meer info over de winkel van Timi Peeters vind je op titatimi.be.