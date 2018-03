Voormalig carnavalsprins op lijst Open VLD 03 maart 2018

02u31 0

Jens Vanderperren (26), voormalig prins carnaval in Opwjk, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor Open Vld. Zowel in 2014 als in 2017 werd hij verkozen tot prins carnaval. Jens Vanderperren woont in Nijverseel en is nog altijd actief lid van carnavalsgroep 'Stik in a Gilé'. Open Vld heeft ook nog twee andere jonge mensen weten te strikken voor de verkiezingen. Zo zal ook Femke De Ridder (26) kandidaat zijn. Zij werkt als zorgkundige in een woonzorgcentrum, maar is ook actief als zelfstandig pedicure. Ook Jolien Jacobs (25), ondervoorzitter van Jong Vld, krijgt een plaats op de lijst. Jolien werkt als woonbegeleidster in een zorginstelling voor mensen met een beperking. (WDS)