Voetpad in Heirbaan wordt heraangelegd 31 maart 2018

De aannemer begint op 3 april met de heraanleg van het voetpad in de Heirbaan. De ingreep zal normaal gezien twintig werkdagen in beslag nemen. Buiten de werkuren zullen bewoners hun huizen altijd kunnen bereiken. Tijdens de werken wordt alleen verkeer in de richting van de Bunderstraat toegelaten. In de andere richting geldt een omleiding via het Rubensveld, de Klaarstraat en de Averbeekstraat. (WDS)