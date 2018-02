Vincent De Pauw komt op voor N-VA 24 februari 2018

02u47 0 Opwijk Vincent De Pauw (49) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op de lijst van N-VA staan.

De Pauw geniet in Opwijk bekendheid als drijvende kracht achter de bloedinzamelingen en de verbroedering met het Roemeense dorp Amarasti. Hij is al sinds 2014 secretaris van de lokale N-VA-afdeling. Voorts is hij ook voorzitter van het beheerscomité van het gemeenschapscentrum.





Naast Vincent De Pauw maakt N-VA ook bekend dat Lieve Maes op de lijst zal staan. Zij richtte in 2010 het Forum voor Vlaamse Vrouwen op. Sinds 2013 is ze daar ook voorzitter.





De Opwijkse N-VA-lijst wordt aangevoerd door parlementslid en uittredend schepen Inez De Coninck. Plaatsen twee, drie en vier zijn respectievelijk voor schepenen Jan Couck, Johan Deleu en Patrick De Smedt. (WDS)