VIDEO. Minister Weyts lanceert chiplezer om baasjes van verloren dieren terug te vinden Wim De Smet

27 januari 2019

11u40 1 Opwijk Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft vanochtend de chiplezer voor huisdieren gelanceerd. De chiplezer moet gemeentebesturen helpen bij het opsporen van eigenaars van verloren gelopen dieren. Elke gemeente krijgt er eentje cadeau.

Weyts koos het gemeentehuis van Opwijk uit om het nieuwe hebbedingetje voor te stellen. De minister demonstreerde er hoe de chiplezer in een handomdraai de chipcode van katten of honden herkent. “Je gaat met de chiplezer naar de hals van het dier en de code komt vanzelf op het kleine schermpje”, verklaart Weyts. “De code is ook gekoppeld aan het rijksregisternummer van het baasje. Mocht de eigenaar intussen verhuisd zijn, dan kunnen we via het rijksregister toch nog het nieuwe adres terugvinden.”

Volgens de minister is een chiplezer een nuttig toestel voor gemeentebesturen. “Als vandaag een verloren gelopen hond of kat wordt gevonden, gaat er vaak heel veel tijd verloren met het opzoeken van de eigenaar”, weet hij. “Voortaan kan ieder gemeentebestuur, dankzij dit apparaat, de eigenaar zelf opsporen. De gemeenten krijgen een gratis chiplezer, die een waarde heeft van 70 euro. Ze kunnen, indien gewenst, nog meerdere toestelletjes bestellen.”

“Sinds het invoeren van de ID-chips is het percentage verloren honden dat terug bij hun baasjes komt gestegen tot 85 procent”, weet Weyts. “De codes werken dus heel doeltreffend. Sinds 2017 is de ID-chip ook verplicht voor katten. Op die manier kunnen we het aantal dieren dat in asielen belandt, fors terugdringen.”