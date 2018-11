VIDEO. Flight 90 zoekt ‘hersteller’ van mengpaneel Tom Vierendeels

14 november 2018

21u29 0 Opwijk Op de Facebook-pagina van de populaire discotheek Flight 90 is een filmpje verschenen met een nogal dubbelzinnige tekst. Volgens hen heeft iemand een mengpaneel uit de zaak meegenomen voor een herstelling, al moet er uiteraard tussen de lijnen gelezen worden.

De feiten dateren al van vorige week donderdag 8 oktober, maar de zaak brengt het incident nu pas zelf naar buiten. “De persoon in het filmpje is de mengpanelen komen halen voor een herstelling”, luidt het bericht. “Jammer genoeg zijn we zijn contactgegevens kwijtgespeeld. Hierdoor kunnen we de persoon niet vragen wanneer het mengpaneel terugkomt.” De gedragingen van de ‘hersteller’ in het filmpje laten uiteraard anders uitschijnen.

“Zonder dit mengpaneel zijn onze deejays technisch werkloos, waardoor we de installatie graag zo snel mogelijk terug hebben”, gaat het verder. “We hebben het dan ook nodig om opnieuw een feestje te kunnen bouwen.”