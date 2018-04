Vechtende fuifgangers voor de rechter 10 april 2018

02u27 0 Opwijk Twee mannen riskeren een celstraf van zes maanden met uitstel voor slagen en verwondingen.

Volgens het parket gingen de 29- en 30-jarige op 11 oktober 2015 zwaar in de clinch met twee buitenwippers van discotheek Flight in Opwijk. Eén van hen was kort daarvoor de deur gewezen na een verhitte discussie met een andere klant. Maar over wat er daarna op de parking gebeurde, lopen de versies uiteen.





"Ze hebben elk een lid van het veiligheidspersoneel geslagen", aldus het parket. "Jammer genoeg zijn de camerabeelden niet duidelijk genoeg, al bevestigen getuigen deze versie." Maar de verdediging ziet dat anders. "Toch toevallig dat die bewakingscamera's net van dat ene plekje geen bruikbare beelden gemaakt hebben. Die buitenwippers hebben hen daar gewoon heen geleid om 'hun ding' te kunnen doen. Het zijn de zogenaamde slachtoffers - in tegenstelling tot onze cliënten echte kleerkasten - die hier vervolgd hadden moeten worden." Uitspraak volgende maand. (WHW)