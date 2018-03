Twee keer 8 maanden gevorderd voor dealende fietsdief 14 maart 2018

Een twintiger uit Opwijk riskeert twee celstraffen van 8 maanden. De man ging op 13 mei aan de haal met een fiets die geparkeerd stond aan een sporthal. Het slachtoffer en zijn mama zagen hem in de buurt van het station fietsen en zagen hem -met de fiets in zijn handen- een trein opstappen. Omdat hij tijdens de hieropvolgende rit betrapt werd op zwartrijden, moest hij een boete betalen. Bovendien was het zo een koud kunstje om zijn identiteit te achterhalen. Tegen die dader, Tristan V., bleek eerder een onderzoek voor het dealen van cannabis opgestart te zijn. Uit een telefonieonderzoek was gebleken dat hij in 2015 en 2016 kleine hoeveelheden aan de man gebracht had. De man werd voor beide misdrijven vervolgd, maar kwam zelf niet opdagen in de rechtbank. Uitspraak op 27 maart.





