Twee celstraffen voor dealende fietsdief 29 maart 2018

02u25 0 Opwijk T.V., twintiger uit Opwijk, heeft celstraffen van één jaar en nog eens negen maanden gekregen voor dealen en diefstal.

De man was op 13 mei van vorig jaar aan de haal gegaan met een fiets die aan een sporthal stond - al is het niet duidelijk waar precies. Het slachtoffer zag hem niet veel later in de buurt van het station, waar hij met de fiets de trein opstapte. Een treinrit die hij niet betaald had, wat hem een boete voor zwartrijden kostte. En zo werd het een koud kunstje om ook zijn identiteit te achterhalen. Er bleek ook al een onderzoek te lopen rond het dealen van cannabis. Via telefonieonderzoek was aan het licht gekomen dat hij in 2015 en 2016 kleine hoeveelheden van de drug aan de man gebracht had. (WHW)