Thermografische luchtfoto van Opwijk is klaar: check hier hoe goed (of slecht) jouw huis geïsoleerd is Wim De Smet

06 februari 2019

16u00 3 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk heeft een thermografische luchtfoto van alle woningen op haar grondgebied vrijgegeven. Inwoners kunnen zo zien of hun woning, of die van de buren, voldoende geïsoleerd is.

Tijdens de nacht van 5 februari 2018 vloog een vliegtuig over het grondgebied van Opwijk en maakte opnames met een warmtecamera. De opnames of warmtebeelden werden verwerkt tot een thermografische kaart. Op deze kaart of warmtefoto van de gemeente is te zien hoeveel warmte via de daken van de huizen verloren gaat. Dit warmteverlies is een indicatie voor de mate waarin een dak geïsoleerd is.

De foto moet de inwoners sensibiliseren om hun steentje bij te dragen in de strijd tegen klimaatverandering.

Het warmteverlies wordt weergegeven in 6 kleuren. Aan de hand van de kleurencode kan iedere inwoner zien of het dak slecht, matig of goed geïsoleerd is. “Het toekennen van de kleurencode is geen exacte wetenschap”, meldt schepen van Leefmilieu Inez De Coninck (N-VA). “Om de juiste kleur en de juiste interpretatie te kunnen geven aan een dak zijn er heel wat factoren waarmee rekening moet worden gehouden. In een aantal situaties zal de foto geen correcte indicatie geven van de isolatietoestand van het dak bijvoorbeeld bij gebruik van bepaalde materialen als dakbedekking, de aanwezigheid van zonnepanelen, een groendak of een dakraam.”

Tegen de thermografische luchtfoto kwam vorig jaar ook fel verzet. Volgens enkele inwoners zouden de opnames een schending van de privacy betekenen. Uiteindelijk konden mensen die geen foto van hun woning wensten, hun eigendom laten weggommen op kaart.

De foto is hier te raadplegen.