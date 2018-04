Tesseskouter wordt voetbaltempel WERKEN VOOR BOUW NIEUWE ACCOMMODATIE VAN START WIM DE SMET

13 april 2018

02u46 0 Opwijk Op de Tesseskouter in Opwijk zijn de bouwwerken gestart van een nieuw voetbalcomplex met kantine, kleedkamers, keuken en vergaderzaal. Het bouwproject kost 1,1 miljoen euro en de factuur wordt verdeeld over het gemeentebestuur en voetbalclub Eendracht Mazenzele Opwijk (EMO).

Voetbalclub EMO is een samengaan van Eendracht Mazenzele en KSK Opwijk. De club gebruikt momenteel drie verschillende sites. Het gemeentebestuur wil dat aantal terugbrengen naar twee en de Tesseskouter moet het vlaggenschip worden van de voetbalwerking. "Tot de vorige legislatuur telde onze gemeente niet één volwaardig gemeentelijk voetbalveld", zegt Sportschepen Johan Deleu (N-VA). "Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid hebben we intussen twee kunstgrasvelden kunnen aanleggen: één op de Molenkouter en één op de Tesseskouter. Nu willen we hier een volwaardig voetbalcomplex uitbouwen."





De club deed een beroep op architect Diego Baert, die eerder ook de renovatieplannen voor het jeugdheem uittekende. De nieuwe voetbalaccommodatie wordt 300 vierkante meter groot. Op het gelijkvloers komt een kantine waar 372 mensen kunnen zitten, een keuken, koelcel, een kleine fitnessruimte en een vergaderzaal. De kleedkamers, 13 in totaal, worden in de kelderverdieping ondergebracht. "De kleedkamers zijn bereikbaar via een hellend vlak dat aan de toegangsweg vertrekt", zegt de architect. "Volgens de huidige planning moet de ruwbouw eind juni al klaar zijn. In augustus moet het gebouw operationeel zijn."





Vrijwilligers

De vrijwilligers van de voetbalclub mogen hun borst al nat maken want de helft van de investering, 550.000 euro, wordt gedragen door de club. "We gaan een externe lening aan en een groot deel van de werken zal gebeuren door vrijwilligers zodat de kostprijs gedrukt wordt", meldt voorzitter Mario Matthys. "We zullen met een strikte kostendiscipline moeten werken. Maar we hebben er ook alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken."





De club telt intussen 600 aangesloten leden, waarvan 400 jeugdspelertjes. "We hebben 36 ploegen in competitie dus elke zaterdag is het hier zeer druk", vervolgt de voorzitter. "Nieuwe accommodatie was echt wel noodzakelijk. Tot vandaag zitten we in een oud complex met amper 4 kleedkamertjes. Dat was niet meer uit te houden."





Het gemeentebestuur kwam zopas plechtig de eerste spadesteek graven van het nieuwe complex. Ook Club Brugge-manager Vincent Mannaert was daarbij van de partij. "Ik ben geboren en getogen in Opwijk en mijn jongste zoontje Arno speelt hij nu bij de U6", vertelt Mannaert. "Ook ikzelf ben ooit bij SK Opwijk beginnen voetballen. Het doet me plezier dat de toekomst van het voetbal dankzij deze investering gegarandeerd is."