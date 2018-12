Tenniscentrum Diepenbroek ondergaat metamorfose Eigenaar Walter Saerens investeert in padel-terreinen Wim De Smet

15u35 0 Opwijk Tenniscentrum Diepenbroek in Opwijk ondergaat een metamorfose. Eigenaar Walter Saerens legt twee nieuwe padel-terreinen aan en het clubhuis wordt twee keer zo groot. De tennisclub wil de komende jaren uitgroeien tot een gezellig ontmoetingscentrum waar ook wandelaars en fietsers even op adem kunnen komen.

Tennisdomein Diepenbroek werd in 1988 opgericht. In 2011 kwam de site in handen van huidig eigenaar Walter Saerens (52). Hij wil het tenniscentrum uitbouwen tot een gezellige brasserie met degelijke sportaccommodatie. “De voorbije jaren is onze tennisclub uitgegroeid tot een succesvolle sportvereniging”, vertelt Walter. “We tellen vandaag meer dan 350 leden. En onze club wordt ondersteund door een vzw met degelijke en geëngageerde mensen. Onze club bruist als nooit tevoren.”

Walter Saerens wil daarom ook de accommodatie vernieuwen en uitbreiden. Op de parking vooraan het domein komen twee padel-terreinen, met een omvang van 10 op 20 meter. “Padel is een nieuwe sport die vanuit Spanje komt overgewaaid”, luidt het. “Het gaat om een soort tennis dat in een glazen kooi en op kunstgras wordt gespeeld. Het is een heel toegankelijke sport, veel minder technisch dan tennis. Dat maakt de sport ook zo populair. Het is ook een heel spectaculaire sport. En bovendien kan je padel zowel in de winter als in de zomer beoefenen. Dat maakt een groot verschil met het traditionele tennis.”

De aanleg van de padel-velden kost meer dan 70.000 euro. Walter Saerens investeert daarnaast ook nog in de uitbouw van het huidige clubhuis en de kleedkamers. “Het clubhuis wordt dubbel zo groot”, vertelt Walter Saerens. “Vanaf volgend jaar gaan we het clubhuis ook binnenin renoveren tot een kleine brasserie. Zo willen we niet alleen de tennissers maar ook wandelaars en fietsers de kans geven om hier in alle rust even tot rust te komen. Ons domein bevindt zich in een zeer landelijk en bosrijk gebied. Het is hier aangenaam vertoeven.”

De eigenaars gaan ook een speeltuin aanleggen, achter de kleedkamers. “Voor die speeltuin gaan we gebruik maken van speeltoestellen die gemaakt zijn van takken. We zitten hier midden de natuur en daar horen geen kunststoffen speeltuigen thuis.”

Momenteel is tenniscentrum Diepenbroek nog een grote werf. “Maar vanaf april openen we opnieuw de deuren”, besluit Walter Saerens. “We willen met de renovatie een nieuwe, toffe zomer tegemoet gaan.”