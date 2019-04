Tenniscentrum Diepenbroek investeert in aanleg padel-terreinen Wim De Smet

07 april 2019

15u25 4 Opwijk Tenniscentrum Diepenbroek in Opwijk telt voortaan twee padel-terreinen. De eigenaars investeerden meer dan 300.000 euro in de aanleg ervan. Tegelijk werd ook het clubhuis uitgebreid en werden de douches vernieuwd.

Padel is een betrekkelijk nieuwe sport die overgewaaid komt uit Spanje. Padel lijkt op tennis maar wordt gespeeld op kunstgras en in een soort glazen kooi. “In onze buurt zijn er niet zo veel padel-terreinen te vinden”, weet Walter Saerens van Tenniscentrum Diepenbroek. “Net daarom willen wij deze sport hier een kans geven. Padel wordt zowel in de zomer als in de winter gespeeld.”

De nieuwe terreinen werden plechtig ingehuldigd door burgemeester Albert Beerens en zijn schepencollege. De padel-velden werden aangelegd op de vroegere parking, net voor de vijf tenniscourts. “We hebben nu al 25 leden zich inschreven om padel te beoefenen”, vertelt Walter Saerens. “We hopen deze sport echt bekender te kunnen maken. Onze club doet het heel goed. Ook het tennis blijft populair. We zitten momenteel aan meer dan 300 leden.”

Diepenbroek ontpopt zich door de nieuwe investeringen als een gloednieuw sport- en horecaproject. “Ons clubhuis werd dubbel zo groot en achteraan hebben we ook een speeltuintje voor de kinderen laten aanleggen”, luidt het. “Ook de kinderen voelen zich hier thuis, midden in het groen. Vorige zomer telden we 46 kinderen die tennisles volgden. Dit jaar zitten we al aan meer dan 70 inschrijvingen.”

“De mensen hoeven hier trouwens niet alleen te komen om tennis of padel te spelen. Wie dat wil, kan hier ook gewoon een glas komen drinken. Vooral fietsers en wandelaars kunnen hier even afstappen en genieten van de rust.”