Sportvrienden Mazenzele gelauwerd door wielerbond Stefan Van de Weyer

24 januari 2019

09u41 0 Opwijk Op de algemene jaarvergadering van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant kregen de Sportvrienden Mazenzele een trofee uitgereikt. Dit omdat ze het Vlaamse kampioenschap voor vrouwelijke jeugd tot een goed einde brachten.

Voorzitter Willy Robijns (rechts) kwam naar de bondsgebouwen in Heverlee afgezakt om deze trofee in ontvangst te nemen. Ook tijdens het komende wegseizoen blijven ze bij deze wielerclub tradities respecteren aangezien op zondag 10 maart de 63ste Lenteprijs voor juniores in Mazenzele zal plaats vinden. Enkele maanden later, op zondag 2 augustus, wordt de 69ste Sint-Pietersprijs voor junioren gereden in het Opwijkse.