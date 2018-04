Speciale eenheden ontzetten verwarde man 18 april 2018

02u55 0 Opwijk Speciale eenheden van de federale politie hebben gisteren een verwarde man uit zijn woning gehaald. Hij dreigde ermee zichzelf iets te zullen aandoen.

De man kreeg het gisteren omstreeks 14 uur aan de stok met zijn ex-vrouw in zijn woning, in de omgeving van het kruispunt Mazelstraat-Steenweg op Vilvoorde.





"Hij dreigde er uiteindelijk mee zichzelf iets te zullen aandoen", vertelt de vrouw. "Mij heeft hij niet aangeraakt, maar ik heb wel de politie verwittigd en ben zelf naar buiten gegaan."





De lokale politie snelde ter plaatse, samen met een MUG-team en een ziekenwagen. De hulpverleners probeerden op de man in te praten, maar die was voor geen rede vatbaar en bleef zich verschansen. Een magistraat van het parket Halle-Vilvoorde besliste uiteindelijk om de speciale eenheden op te trommelen. De aanwezigheid van de elite-agenten ging niet onopgemerkt voorbij. "De straten werden afgesloten en niemand mocht nog binnen of buiten", zegt een buur. "Ook moesten alle ramen en deuren dicht. Op de hoek van de straat stond zelfs een scherpschutter..." Ook een andere buur werd van nabij met de situatie geconfronteerd. "Plots stonden hier vijf à zes 'militairen' in onze achtertuin", vertelt hij. "Indrukwekkend om te zien. Ze vroegen of ze via onze woning de straatkant konden bereiken, en we hebben hen dat ook laten doen."





Uiteindelijk kon de man zo'n vier uur later geboeid naar buiten gehaald worden. Hij werd overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis. Het parket weigerde ook net om die reden om verdere commentaar te geven. (TVP)