Spechteshof heeft nieuwe uitbater VENESSA DE PADUWA NEEMT HET OVER VAN POPULAIRE ELIANE LAURENT WIM DE SMET

02u30 0 Foto Mozkito Venessa De Paduwa (centraal) met dochter Inoa (links) en 'monument' Eliane Laurent (rechts) aan het 'Spechteshof'. Opwijk De populaire cafetaria van Hof Ten Hemelrijk heeft een nieuwe uitbater: op 1 februari neemt Venessa De Paduwa het over van 'monument' Eliane Laurent. Zij wil meteen haar stempel drukken, en introduceert onder meer tapas. "Alle respect voor mijn voorganger, maar ik wil geen Eliane 2.0 worden."

Eliane Laurent nam begin deze maand na 26 jaar afscheid van het Spechteshof, de volksnaam voor de cafetaria van het Hof Ten Hemelrijk. Drie kandidaten stapten naar het gemeentebestuur met een overnameproject, en uiteindelijk werd Venessa De Paduwa (40) weerhouden. Zij heropent de bekende zaak op 1 februari. "Ik ben altijd graag creatief bezig geweest", vertelt ze. "Maar omdat ik al op mijn 19de moeder werd, koos ik voor werkzekerheid in het onderwijs. Ik heb altijd graag lesgegeven - met hart en ziel, zelfs. Maar ik miste iets, en besefte dat er meer in het leven zat dan alleen maar voor de klas staan. Ik ben nu 40 jaar. Dat is het ideale moment om met iets nieuws te beginnen."





Toen het afscheid van Eliane bekend raakte, sprak Venessa haar echtgenoot en kinderen aan. Of het geen goed idee zou zijn om het Hof Ten Hemelrijk over te nemen? "Het was al langer mijn droom om een eigen zaak op te starten", vertelt ze. "En het hele gezin ging meteen akkoord. Mijn dochter Inoa deed al ervaring op als jobstudent in het Brouwershuis op de Markt. Zij werkt heel graag in de horeca. En ook Merel, onze jongste dochter, was bereid om mee in te springen. We hebben dan een dossier ingediend en uiteindelijk vond de jury dat wij de geschikte kandidaten waren om de zaak over te nemen."





Geen Eliane 2.0

Venessa hoopt het succes van de zaak voort te kunnen zetten. "Mensen vragen me wel eens of ik nu de nieuwe Eliane wordt, maar dat is niet zo. Ik heb veel respect voor haar, want ze was een fantastische cafébazin. We gaan ook voort op het elan van vroeger, maar willen ook enkele kleine aanpassingen doorvoeren. Zo gaan we het meubilair vernieuwen en ook maaltijden aanbieden. 's Middags een kleine lunch, en 's avonds tapasplankjes. We zullen vooral met streekproducten werken."





Het zware werk in de horeca schrikt Venessa niet af. "De stap van het onderwijs naar het nachtleven zal groot zijn, maar ik ben niet bang om te werken", klinkt het. "Ik ben afkomstig uit een landbouwersfamilie. Mijn moeder is gestorven toen ik 13 jaar was, waarna ik mijn vader veel geholpen heb ik het landbouwbedrijf. We teelden prei en aardappelen, en elke week gingen we naar de vroegmarkt. Ik weet wat werken is - ook in het onderwijs was ik een echte workaholic. En in het Spechteshof kan ik mijn werk ook nog eens combineren met creativiteit. Ik kijk er nu al naar uit om de zaak te heropenen."