Soepkadee’s winnen jaarlijkse Egelprijs WDS

13 januari 2019

De jaarlijkse Egelprijs gaat dit jaar naar de Soepkadee’s van vzw Zonnelied. De Egelprijs is een initiatief van Joop, de jongerenwerking van CD&V, en bekroont ieder jaar een verdienstelijke vereniging. In Zonnelied wordt zorg verleend van mensen met een verstandelijke beperking. De Soepkadee’s zijn ontstaan als een initiatief van enkele begeleiders waaronder Didier Verplancke en Linda Vervliet. “Als we nu eens heel veel soep zouden maken met onze mensen, dan zouden we heel wat mensen op de wachtlijst een leuke dagbesteding kunnen aanbieden”, meldt Didier. “En die soep brengen we dan bij de mensen. Zo kunnen we meer buiten komen.”

De soep met zelfgemaakte bouillon en korte ketengroenten is te bestellen en af te halen bij Zonnelied De Wilg in de Millenniumstraat in Opwijk.