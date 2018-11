Sociaal Huis laat energiefactuur dalen WDS

09 november 2018

Inwoners van Opwijk kunnen op dinsdag 20 november terecht in het Sociaal Huis om hun energiefactuur te laten dalen. De bezielers van het Sociaal Huis stellen vast dat veel energieleveranciers hun tarieven regelmatig aanpassen. Veel mensen kunnen daarom fors besparen door van contract te veranderen. Omdat het niet altijd eenvoudig is om de juiste leverancier te kiezen, organiseert men de ‘Switch’-campagne. Wie geld wil besparen op de energiefactuur kan daarom in het Sociaal Huis terecht. Geïnteresseerden moeten hun meterstanden noteren en meenemen, op dinsdag 20 november tussen 9 en 12 uur. Ook de eindafrekening voor gas en elektriciteit moet meegenomen worden. Wie vragen heeft kan terecht op 0800/113.41.