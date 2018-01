Slechte pita leidt twee koppels naar rechtbank 02u43 0 Opwijk Een koppel uit Opwijk mocht het komen uitleggen in de rechtbank nadat ze het op 17 mei 2015 behoorlijk bont hadden gemaakt in een pitazaak.

De beklaagden waren niet te spreken over de pita die ze in de zaak gekocht hadden en keerden daarom terug om hun beklag te doen tegen de uitbater. Dat liep echter al snel uit de hand. Volgens de uitbater van de pitazaak betastte de mannelijke klager zijn vrouw en sloeg hij ook hun minderjarige zoon. Hij zou het pitabroodje ook naar hun hoofd gegooid hebben. En dan zou hij in de zaak ook verschillende dingen vernield hebben.





Zelfverdediging

Maar het koppel klagers wijst zelf met een beschuldigende vinger naar de uitbaters. "Mijn cliënt hield verwondingen over aan zijn rug nadat de uitbaters hem aangevallen hadden", klonk het. "Als hij al iets gedaan heeft, dan was dit uit wettige zelfverdediging."





Het parket had het over wederzijdse slagen en verwondingen en vorderde een straf voor de vier betrokkenen. De moeilijke klant riskeert twaalf maanden cel, zijn vrouw zes maanden. De uitbaters van de pitabar riskeren zes maanden cel. Uitspraak op 1 februari.





(WHW)