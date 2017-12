Slachtoffer woningbrand dankt leven aan schoonbroer 02u34 0 Opwijk De bewoonster van het huis waar maandag brand uitbrak, lag gisteren nog altijd in het ziekenhuis. Haar leven dankt ze wellicht aan haar schoonbroer, die haar uit de woning haalde.

De bijna 80-jarige vrouw was maandag na een familiefeestje van plan om er nog een gezellige avond voor de buis van te maken. Eens thuisgekomen, stak ze kaarsjes in de buurt van de kerstboom aan. Vervolgens ging ze even naar boven om zich om te kleden, en net dan vatte de boom vuur.





"Buren zijn ons komen waarschuwen", vertelt Alfons Verhaegen, schoonbroer van het slachtoffer. Hij woont aan de overkant van de straat. "Ik ben haar huis meteen naar binnen gegaan. In de woonkamer op de eerste verdieping woedde het vuur toen al hevig. Ik wilde het licht aandoen, maar dat lukte al niet meer. Gelukkig ken ik er de weg, al was het nogal luguber om door dat donkere huis vol rook te lopen. Mijn grootste vrees was dat ze in de zetel zou liggen, maar toen ik haar naam riep, hoorde ik dat ze op de trap tussen de eerste en tweede verdieping zat. Haar blik vergeet ik nooit meer..."





Extra onderzoeken

Alfons haalde zijn schoonzus naar buiten, waar ze de eerste zorgen toegediend kreeg in de ziekenwagen. Ze bleek veel rook ingeademd te hebben en werd overgebracht naar het ziekenhuis. "Wij dachten dat ze nog diezelfde nacht naar huis zou mogen", aldus Alfons. "Maar ze is ook vandaag (gisteren, red.) daar gebleven. Blijkbaar heeft ze toch enorm veel rook ingeademd en daarom waren er extra onderzoeken nodig. Ze was ook enorm onder de indruk, ook al heb ik mijn best gedaan om haar blik weg te leiden van de brand zelf."





Eens de vrouw naar huis mag, zal ze bij haar zoon terechtkunnen. "Haar huis zal nog wel even onbewoonbaar zijn", besluit Alfons. "Alles moet gekuist worden, maar gelukkig is de structuur van het pand niet aangetast." (TVP)