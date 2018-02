Skatepark verhuist naar Borchtsite 23 februari 2018

Het gemeentebestuur van Opwijk gaat een skatepark aanleggen op de Borchtsite. Volgende week moet de gemeenteraad dat voorstel goedkeuren. Het skatepark staat momenteel achter jeugdhuis Nijdrop. "Maar het huidige skatepark heeft zijn beste tijd wel gehad", zegt Jeugdschepen Joske Vermeir (Open VLD). "Daarom gaan we een nieuw en groter park aanleggen op de nog te realiseren Borchtsite, naast het Hof Ten Hemelrijk. De parking komt achter de speeltuin, midden een groene zone. Hier kunnen skaters ook weinig geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden. Er is tegelijk ook meer sociale controle."





Vermeir maakt voor het skatepark een budget van 100.000 euro vrij. "Zowel de jeugdraad als de skaters zelf hebben mee kunnen kiezen welke toestellen en attracties er worden aangekocht", luidt het. "We gaan het nieuwe skatepark onderverdelen in een stuk voor ervaren skaters en eentje voor beginners." (WDS)