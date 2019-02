Schepen Jan Couck neemt het op 26 mei op tegen Dries Van Langenhove WDS

26 februari 2019

16u45 1 Opwijk De Opwijkse N-VA-schepen Jan Couck (52) moet bij de komende parlementsverkiezingen een tegengewicht vormen voor zijn populaire dorpsgenoot Dries Van Langenhove (25).

Van Langenhove zal, zoals eerder al bekend raakte, de Kamerlijst aanvoeren voor Vlaams Belang. Omdat Van Langenhove ook resoluut mikt op de N-VA-kiezer, wil het partijbestuur in zijn thuisbasis Opwijk alvast uitpakken met een bekende figuur. Jan Couck is aan zijn derde ambtstermijn als schepen bezig. Hij geniet in Opwijk ook bekendheid als dirigent van harmonie De Volherding. Couck is beroepsmuzikant en zal op 17 maart ook de dirigeerstok hanteren tijdens het Vlaams Nationaal Zangfeest in de Lotto Arena in Antwerpen.

Bij de vorige verkiezingen in 2014 behaalde Couck 3.835 voorkeurstemmen op de lijst voor het Vlaams parlement. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Opwijk kreeg hij vorig jaar 852 stemmen achter zijn naam, een lichte daling in vergelijking met 2012.

Op 26 mei staat Couck op de veertiende plaats van de Kamerlijst, net voor burgemeester Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw.