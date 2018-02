Rusthuis De Oase krijgt rolstoelfiets 02 februari 2018

02u28 0 Opwijk De Katholieke Vereniging Gehandicapten Opwijk (KVG Opwijk) heeft een rolstoelfiets geschonken aan rusthuis De Oase. Met de rolstoelfiets kunnen minder mobiele bewoners toch de buitenwereld verkennen.

De rolstoelfiets is geen nieuwigheid voor het woonzorgcentrum. Voorbije zomer mochten de bewoners al een weekje proeven van het concept.





"De leverancier had ons een rolstoelfiets voor een week uitgeleend", zegt directeur Geert Geeroms. "Dat bleek een groot succes te zijn. Onze inwoners mogen zich vooraan zetten, vastgemaakt met een veiligheidsgordel. Een van onze medewerkers zit op de fiets. Tijdens lente- en zomerdagen is het een unieke belevenis."





Laatste goede daad

KVG Opwijk stopt met zijn activiteiten, maar wilde nog een laatste goede daad verrichten. Toen ze deze zomer het succes van de fiets zagen, twijfelden ze niet.





"Het was een perfect geschenk", zegt Lieve De Boeck, voorzitter van KVG Opwijk. "Het is de bedoeling dat ook mensen buiten het woonzorgcentrum de fiets mogen gebruiken. Zo kunnen die mensen onze prachtige streek nog eens verkennen. Normaal komen ze amper buiten het domein van het rusthuis. Nu zijn er meer mogelijkheden."





