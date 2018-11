Ringlaan nog afgesloten tot mei 2019 WDS

15 november 2018

16u55 0 Opwijk De drukke Ringlaan in Opwijk-centrum blijft nog tot mei volgend jaar afgesloten voor alle verkeer.

Het gemeentebestuur, de watermaatschappij en Aquafin zijn er werkzaamheden gestart voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De gemeente maakt van die werken gebruik om meteen ook een nieuw wegdek en nieuwe fietspaden langs beide zijden van de weg aan te leggen. De werkzaamheden verlopen in 3 fases. In een eerste fase, die zopas gestart is, wordt het gedeelte tussen de Villa en de Hollestraat vernieuwd.

Nadien schuift de werf op richting Broekstraat. In een derde fase wordt ook het laatste traject tussen de Broekstraat en de rotonde aan de Steenweg op Merchtem aangepakt.

Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in mei, ten laatste juni, 2019 afgerond.