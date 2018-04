Ringlaan afgesloten voor opnames Familie 05 april 2018

De Ringlaan in Opwijk wordt morgen afgesloten in het kader van opnames voor de VTM-reeks Familie. Vanaf 12 uur geldt er een parkeerverbod tussen het kruispunt met de Fabriekstraat en de rotonde aan de Steenweg op Merchtem. Vanaf 14 uur wordt doorgaand verkeer geweerd tussen het kruispunt met de Fabriekstraat en diezelfde rotonde. Er wordt een omleiding ingevoerd. Enkel hulpdiensten mogen voor dringende interventies van de Ringlaan gebruikmaken. In de Wallekensweg zal eenrichtingsverkeer gelden van de Broekstraat richting Fabriekstraat. (WDS)