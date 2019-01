Renovatie van conciërgewoning Hof Ten Hemelrijk achter de rug WDS

15 januari 2019

16u20 1 Opwijk De diensten cultuur en toerisme namen dinsdag hun intrek in de gerenoveerde conciërgewoning van het Hof Ten Hemelrijk.

Het personeel moest twee jaar geleden de kantoren in de conciërgewoning tijdelijk verlaten, omdat het gebouw overwoekerd werd door diefkevers. De insecten bleken niet schadelijk voor de mens, maar waren massaal aanwezig. De diefkevers hadden zich in restjes stro, die nog op de zolder lagen, genesteld. Hof Ten Hemelrijk was vroeger een monumentale vierkantshoeve. Ook de conciërge kreeg tijdelijk een andere woning toegewezen.

De gemeente maakte 500.000 euro vrij voor de renovatiewerken. Het gebouw werd gestript en volledig vernieuwd.