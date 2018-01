Radiomakers trekken stekker uit NA 37 JAAR GEEN PLAATS MEER VOOR GOEIEDAG RADIO WIM DE SMET

02u26 0 Foto Mozkito De radiomedewerkers kwamen een laatste keer samen om hun zender uit de lucht te halen. Opwijk Goeiedag Radio uit Opwijk bestaat niet meer. De medewerkers van het radiostation trokken zondagavond voorgoed de stekker van de zender uit. Daarmee komt meteen een einde aan 37 jaar radiogeschiedenis. "Niet te geloven dat de minister onze vergunning afpakt. We zijn er niet goed van."

In het nieuwe frequentieplan van Mediaminister Sven Gatz (Open VLD) bleek geen plaats meer voor Goeiedag Radio uit Opwijk. De zender moet zijn frequentie afstaan aan een nieuwe vzw uit Meise. En dat zint de 25 medewerkers allerminst. "Ook wij hadden een dossier ingediend, maar de manier waarop de minister deze procedures heeft geëvalueerd is zeer eigenaardig", zegt voorzitter Patrick Van den Heuvel. "Onze radio was lokaal verankerd, zoals de minister het eigenlijk wil. Wij werkten actief mee aan Kom Opwijk Tegen Kanker, we organiseerden ieder jaar het festival Singelpop, we volgden de sneeuwklassen van de Opwijkse scholen op de voet en we organiseerden ieder jaar Radio Oppèk, de carnavalsradio. En we brachten live verslag uit van de plaatselijke voetbalwedstrijden. Eigenlijk deden we op lokaal niveau wat Radio 1 doet voor heel Vlaanderen. En toch halen we minder punten voor lokale verankering dan een onbekende nieuwkomer."





Raad van State

Volgens de radiomakers heeft de minister zijn werk niet goed gedaan. "Dit dossier stinkt langs alle kanten", luidt het. "We voelen ons als een leerling die punten verliest op zijn examen omdat de leerkracht ons geschrift niet mooi vond. We hebben meer uitleg gevraagd maar op het kabinet van minister Gatz lopen we tegen een muur aan. Het enige wat we nog kunnen doen is een procedure opstarten voor de Raad van State. Dat is ons laatste verweermiddel. Maar zo'n procedure gaat veel geld kosten."





'Early Bird'

Omdat de radio geen nieuwe vergunning kreeg, moest de zender zondagavond om 24 uur uit de lucht gehaald worden. Een emotioneel moment want de radiomakers kozen als allerlaatste plaat voor 'Early Bird' van André Brasseur. "Dat was in 1980 ook het eerste nummer dat op onze radio te horen was", vertelt pionier Kamiel De Hertogh (55). "Toen heette onze radio nog Freeland. We waren een van de eerste vrije radio's van Vlaanderen. Alles gebeurde illegaal toen. Ik herinner me nog dat we T-shirts hadden laten maken. Als het op school de jaarlijkse klasfoto was, overtuigde ik zo veel mogelijk klasgenoten om met een Freeland-T-shirt op de foto te gaan (lacht)."





In 1987 smolten radiozenders Freeland en Trod samen tot Radio Succes. Later veranderde de naam nog eens in Spitsradio en twee jaar geleden werd de radio omgedoopt tot Goeiedag Radio. "We gaan onze radiozender hard missen", vertelt Kamiel. "Voor mij was deze hobby een stuk van mijn leven. Jammer dat dit zomaar verdwijnt."





Nationale stations

De Opwijkse radio bestaat niet meer, maar de voorbije jaren vonden wel tal van medewerkers de weg naar nationale radiostations. "Jan Van Biesen, de grote baas van Studio Brussel, heeft hier zijn eerste radiostappen gezet", klinkt het trots. "En hij is niet de enige. Ook VTM-weerman Eddy De Mey werkte ooit voor ons. En er zijn nog tal van medewerkers die intussen doorgroeiden naar MNM, Q-Music of Joe FM."