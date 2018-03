Radio Oppèk start maandag opnieuw 10 maart 2018

02u28 0 Opwijk Vanaf maandag starten de uitzendingen van Radio Oppèk, de Opwijkse carnavalsradio. De programma's zijn dit jaar niet alleen te beluisteren, maar via Youtube ook te bekijken. Blikvanger is een verkiezingsdebat met de zes lijsttrekkers.

De initiatiefnemers van Radio Oppèk kregen een tijdelijke zendvergunning om van 12 tot 25 maart hun programma's de lucht in te sturen. Er wordt beroep gedaan op de studio's van Goeiedag in Nijverseel. Op de playlist staan alleen carnavalsnummers, zowel uit Opwijk als Aalst. De muziek wordt aangevuld met reclamespots in het Opwijks dialect. "We brengen ook de 'Oppèkse super 50 hitparade", vertelt technieker Davy Moortgat. "De luisteraars en de Opwijkse groepen kunnen die hitlijst zelf samenstellen. En we maken ook 'De Zevesten Dag', een politiek debat over de gemeenteraadsverkiezingen. De zes partijen die in Opwijk een lijst indienen, zullen van de partij zijn."





Radio Oppèk gaat ook alle Opwjkse groepen voorstellen en speelt elke dag in op de gewone gebeurtenissen. De officiële kickoff party heeft nu zaterdag plaats in café De Plets. Wie de radiomakers aan het werk wil zien, kan terecht op Youtube. "Vorig jaar plaatsten we al filmpjes op Facebook maar nu kunnen de mensen ons ook volgen op Youtube", vertelt Davy. "En via de livestream op onze website zijn we niet alleen via een FM-radio maar ook op het internet te volgen." (WDS)