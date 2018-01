Project Rubensveld komt weer boven water PROJECTONTWIKKELAAR PAST OMSTREDEN PLAN AAN TOT 91 WONINGEN WIM DE SMET

26 januari 2018

02u34 0 Opwijk Projectontwikkelaar ICM heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van 91 woningen in het Rubensveld. Het bouwproject stoot al enkele jaren op fors verzet van de buurtbewoners die drie jaar geleden al stevig actie voerden tegen de plannen. Vandaag komt het omstreden dossier opnieuw boven water.

De bouwplannen viseren het gebied tussen het Rubensveld, de Klaarstraat en de Leirekensroute. Had de ontwikkelaar in 2014 nog de ambitie om hier 129 woningen te bouwen, dan wordt dat aantal in de nieuwe plannen teruggebracht tot 91. Maar voor de actiegroep Verenigde Straten, die destijds al eens de gemeenteraad kaapte, gaat het nog altijd om een megalomaan project.





Weinig veranderd

"Eigenlijk verschillen de nieuwe plannen niet veel van de vorige", zegt woordvoerder Guido De Visscher. "Toen heeft het gemeentebestuur ons gelijk gegeven en werd het bouwproject afgevoerd. Ik verwacht nu eenzelfde beslissing want de kritiek die we toen gaven, geldt ook vandaag nog."





Bouwen in 9 fases

Een deel van het plan is ongewijzigd gebleven. "Er worden alleen 25 huizen minder gebouwd", weet De Visscher. "Maar voor de rest blijft alles bij het oude. Het enige verschil is de tactiek van de projectontwikkelaar. Het hele bouwwerk wordt verdeeld over 9 fases. Hij wil nu fase per fase zijn aanvraag indienen."





De eerste fase omvat de bouw van 25 woningen.





"En die woningen wil men gaan bouwen in overstromingsgebied", luidt het. "Het gaat dus eigenlijk om het slechtste stuk van het hele perceel. En net dat argument haalden we vorige keer ook al aan. De architecten hebben wel enkele grote vijvers uitgetekend, maar die volstaan niet om bij zware regenval het overtollig water weg te krijgen."





Verkeershinder

De omwonenden vrezen ook extra verkeershinder.





"De ontsluiting van de nieuwe woonwijk zou gebeuren via de Klaarstraat, maar dat straatje is nu al te smal om het huidige verkeer te slikken. 's Avonds staat hier een file van 300 meter aan te schuiven. Hoe meer huizen er bij komen, hoe meer auto's en hoe langer de files."





Maar het belangrijkste argument van de buurt is het feit dat er geen nood is aan extra woningen.





"Op de site Vanbreuze gaat men binnenkort 161 woningen bouwen en dan zijn er daarnaast nog bouwprojecten in Nijverseel, het Heiveld en de Broekstraat."





Schepen van Ruimtelijke Ordening Inez Deconinck is evenmin opgezet met de plannen.





"Wij staan weigerachtig tegenover het plan omdat het de verkeersveiligheid en de mobiliteit in gevaar brengt", luidt het. "Vorige keer hebben we dat om dezelfde redenen al afgewezen. De woningen komen in woonuitbreidingsgebied en dat is in onze gemeente helemaal niet nodig."





"Er zijn in de vorige legislatuur al veel bouwprojecten opgestart. Genoeg is genoeg, zeggen de mensen nu. Ik kan dat heel goed begrijpen. Het openbaar onderzoek is pas opgestart. We hebben nu 150 dagen om te beslissen maar wij gaan sowieso een vergunning weigeren."