Politie controleert 216 bestuurders

De verkeerspolitie heeft afgelopen weekend alcoholcontroles gehouden in Asse en Opwijk.





In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in Asse 216 bestuurders naar de kant gehaald. Twee van hen moesten hun rijbewijs afgeven voor een periode van drie uur. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs voor minstens vijftien dagen afgeven. Nog een bestuurder werd betrapt met drugs aan boord van zijn voertuig.





In Opwijk werden 84 weggebruikers aan een controle onderworpen. Eén van hen mocht zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven, een tweede voor minstens zes uur.





(WDS)