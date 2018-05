Plantjesverkoop in 't Schoolhuis 05 mei 2018

't Schoolhuis in Opwijk organiseert vandaag, zaterdag 5 mei, een opendeurdag. In de tuinbouwafdeling van de school vindt meteen ook de jaarlijkse plantjesverkoop plaats, van 9 uur tot 13 uur. Bezoekers hebben er keuze uit verschillende tuin-, terras- en balkonplanten. Van 10 uur tot 16 uur kan iedereen dan in het hoofdgebouw de school zelf ontdekken. Er zijn onder andere opleidingen voor loodgieters, plaatslagers, schilders/decorateurs en hoeklassers. De plantjesverkoop vindt plaats in de Karenveldstraat, naast het containerpark. Het hoofdgebouw bevindt zich in de Schoolstraat. (BKH)