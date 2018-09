Personeel AD Delhaize tijdelijk technisch werkloos 07 september 2018

02u29 0 Opwijk De werknemers van de AD Delhaize langs de Steenweg op Dendermonde zijn na de instorting voor onbepaalde tijd technisch werkloos. Om hoeveel personen het gaat, kan Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver niet zeggen.

Het anderhalf jaar oude filiaal raakte woensdagavond zwaar beschadigd toen een plat dak aan de achterkant van de winkel naar beneden kwam. Het dak begaf het onder het regenwater dat zich opstapelde tijdens het hevige onweer dat over onze regio trok. De oorzaak wordt nog onderzocht. "Momenteel moet alles blijven zoals het er woensdagavond bij lag", verduidelijkt Dekelver. "Verzekeringsmaatschappijen en experten moeten onderzoeken wat de oorzaak is, of de verdere stabiliteit in het gedrang komt en wie aansprakelijk gesteld kan worden voor de instorting. Antwoorden op die vragen zijn er momenteel nog niet. Intussen blijft het personeel technisch werkloos, aangezien ook niemand de winkel in mag. Overplaatsen naar andere filialen is onmogelijk, omdat daar al het bestaande personeel aanwezig is. Klanten verwijzen we wel door naar de dichtstbijzijnde AD Delhaize in Lebbeke. Hoelang de winkel nog gesloten zal blijven, is ook voor mij een vraagteken. We moeten nu het onderzoek afwachten en iedereen zijn werk laten doen. Nadien kunnen de opruim- en herstelwerken van start gaan. Ondanks de grote materiële schade, zijn we tevreden en opgelucht dat het personeel erger heeft kunnen voorkomen door iedereen net voor de instorting in veiligheid te brengen, waardoor er geen gewonden zijn gevallen." (TVP)