Parking en polyvalent plein op Borchtsite is bijna klaar: opening volgt begin mei Wim De Smet

25 maart 2019

18u15 0 Opwijk De werken aan het nieuwe, polyvalente Borchtplein in het centrum van Opwijk zijn bijna klaar. De Borchtparking biedt in de toekomst plaats aan 93 auto’s maar kan evengoed gebruikt worden als festivalplein voor grote events. Kostprijs: 1,3 miljoen euro.

De aanleg van de Borchtparking liep fors wat vertraging op maar begin mei is het zover. Dan wordt het polyvalente plein, tussen de Kattestraat en het Hof Ten Hemelrijk, plechtig geopend. “De aanleg was niet zo eenvoudig omdat we na het verwerven van de gronden ook de waterhuishouding op het domein moesten vernieuwen”, zegt schepen van Mobiliteit Johan Deleu (N-VA). “Maar nu is de parking zo goed als klaar. Alleen het straatmeubilair en de fietsenstalling moet nog geplaatst worden. Ook de wegmarkering is nog niet afgewerkt.”

De aanleg van de nieuwe parking was in 2012 de eerste beleidskeuze van de nieuwe bestuursmeerderheid van Open VLD en N-VA. De oorspronkelijke plannen van de vorige bestuursploeg, om op deze site een sociaal woonblok te bouwen, werden van tafel geveegd. “We zijn nog altijd blij dat we dit laatste stukje open ruimte in ons dorpscentrum wisten te vrijwaren”, vervolgt Deleu. “We hebben bewust gekozen om hier een centraal plein aan te leggen, met parking, overdekte fietsstalling, een skatepark en veel groen. HHet plein heeft een oppervlakte van 1.500 vierkante meter.“

Haviland

De kostprijs van het prestigieuze project is niet min. Het gemeentebestuur moest eerste de gronden overkopen van intercommunale Haviland en betaalde daar de spotprijs van 106 euro per vierkante meter voor. Maar de aanleg zelf kostte 700.000 euro. Aquafin bracht 300.000 euro in om het water te kanaliseren en het gemeentebestuur maakte nog eens een enveloppe met 125.000 euro vrij voor de bouw van een eigentijds skatepark.

Eens de Borchtsite is opengesteld, wil het gemeentebestuur ook een echt parkeerbeleid uitstippelen. “In het verleden stelden we vaak verkeersoverlast vast tijdens grote evenementen of een begrafenis”, weet Deleu. “Dankzij dit plein kunnen we het aantal geparkeerde auto’s in de centrumstraten verminderen wat dan weer goed is voor de lokale middenstand. We gaan een blauwe zone uitwerken en in de Kattestraat gaan we parkeren verbieden. Deze straat wordt ingericht als fietsstraat.”