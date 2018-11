Overdekte kerstmarkt in Hof Ten Hemelrijk WDS

28 november 2018

16u00 0

In het centrum van Opwijk vindt komend weekend de traditionele kerstmarkt plaats. De kerstmarkt wordt zaterdagavond geopend om 18 uur in de overdekte ruimte aan het Hof Ten Hemelrijk in de Kloosterstraat. Bezoekers kunnen er terecht tot zondagochtend 4 uur.

Ook op zondag is de kerstmarkt open, samen met de grote kerstmarkt in het centrum. Van 14 tot 15 uur zijn er optredens van de jeugdharmonie. En van 13.30 tot 17.30 uur is er een pop-up markt met hippe hebbedingen. Tegelijk organiseren de winkeliers hun kerstbraderij.

Een week later, op zondag 9 december, heeft er ook een kerstmarkt plaats in de woonzorgcampus De Oase.