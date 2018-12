Overbodige vuilnisbakjes verdwijnen uit straatbeeld WDS

13 december 2018

16u00 1 Opwijk De gemeente Opwijk gaat 1 vuilnisbakje op de 3 verwijderen, vervangen of verplaatsen. De maatregel moet de stijging van het zwerfvuil tegengaan.

“De voorbije 2 jaar hebben we een coachingstraject van Mooimakers gevolgd”, meldt schepen van Leefmilieu Inez De Coninck (N-VA). “Dat is een instantie van de Vlaamse overheid die de strijd aangaat tegen zwerfvuil. Dit traject resulteert nu in een volwaardig vuilnisbakkenplan. Het plan werd opgemaakt in overleg met onze milieudienst. We hebben een inventaris gemaakt van alle vuilnisbakken.”

Dankzij de inventaris kwam de milieudienst ook te weten welke vuilnisbakjes altijd overvol zitten of welke exemplaren veel huishoudelijk afval aantrekken. “We hebben in Opwijk 138 vuilnisbakjes op openbaar terrein”, meldt de schepen. “Een derde van die bakjes mag worden verwijderd of gaan we vervangen door een type met een kleine inwerp-opening. Want vaak wordt er huishoudelijk afval gedumpt in vuilnisbakjes en dat is niet de bedoeling.”