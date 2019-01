Oud-gemeentehuis vindt geen koper Vraagprijs wordt verlaagd van 500.000 naar 350.000 euro Wim De Smet

08 januari 2019

14u45 0 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk vindt geen geïnteresseerde koper voor het voormalig gemeentehuis van deelgemeente Mazenzele. De vraagprijs werd intussen verlaagd van 500.000 naar 350.000 euro.

Het oud-gemeentehuis van Mazenzele bevindt zich langs de drukke Steenweg (N47). Het gebouw, met de achterliggende Sint-Pieterszaal, staat al enkele jaren te verkommeren. Het gemeentebestuur wilde het pand verkopen om met de opbrengst een deel van de bouw van de nieuwe feestzaal De Kersenpit te financieren. De waarde van het gemeentehuis werd oorspronkelijk geschat op 500.000 euro, maar geen enkele investeerder bleek van plan om dat bedrag ook effectief op tafel te gooien.

Het gemeentebestuur verlaagde vorig jaar de vraagprijs al fors, van 500.000 naar 400.000 euro. Maar nu blijkt dat er nog niemand bereid is om dat bedrag op te hoesten, wordt de prijs nog eens verlaagd tot 350.000 euro. “Het gebouw staat sinds mei vorig jaar te koop maar er is nooit een ernstig bod gekomen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA). “Projectontwikkelaars haken vaak af omdat we op deze plaats geen appartementsbouw toelaten. In 2008 heeft onze gemeente een nota opgesteld waarbij we de bouw van appartementen of meergezinswoningen alleen toelaten in het dorpscentrum van Opwijk. Als we nu afwijken van die maatregel, zou dat nogal hypocriet zijn.”

Providentia

De gemeente heeft het pand intussen ook te koop aangeboden aan de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia. “Zij hebben de mogelijkheid om hier een bouwproject te realiseren voor sociale doelgroepen. Serviceflats zijn bijvoorbeeld wel toegelaten. Maar voorlopig kregen we van Providentia nog geen reactie.”

De prijs nog dieper laten zakken, is alvast geen optie. “We verkopen het gebouw niet voor een appel en een ei”, zegt De Coninck. “Als het pand wordt afgebroken, is er ruimte voor drie gesloten bebouwingen. Dan is 350.000 euro een heel correcte prijs. Maar de nieuwe eigenaar hoeft het gebouw niet te slopen. Het huidige volume is vergund en kan behouden blijven zoals het nu is.”

Bij de Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) betreuren ze de verkoop van het gemeentehuis. “Dit pand werd in 1871 gebouwd door toenmalig architect Louis Spaak”, weet voorzitter Ingo Luypaert van HOM. “De contouren en de gevel zijn mooi bewaard. Het gemeentehuis heeft een bepalende rol gespeeld in de ontwikkeling van de drukke steenweg die in 1820 werd aangelegd. In onze ogen had de gemeente wel degelijk kansen om hier iets moois te realiseren, maar men heeft beslist om het eigen patrimonium te verkopen. Dat is jammer.”