Opwijks team doet mee aan 100 km-run van Kom Op Tegen Kanker WDS

21 maart 2019

11u30 0 Opwijk Vier fervente lopers van het ‘Kom Opwijk Tegen Kanker’-comité nemen zondag deel aan de bekende 100km-run in het provinciaal domein De Schorre in Boom.

Het team van Kop Opwijk Tegen Kanker verschijnt aan de meet samen met 500 andere ploegen die zich inzetten voor de actie. De loop is bedoeld voor teams van 4 lopers, die mekaar onderweg aanvullen. De 100km is dus een optelsom van 40, 30, 20 en 10 kilometer.

Kinesist Pieter Van Roy gaat als eerste loper van start om 9.30 uur. Hij loopt 40 kilometer. Daarna komen Ignace Heyvaert (30 kilometer), Marleen Herreman (20 kilometer) en Veerle Verhaegen (10 kilometer) in actie. Veerle is samen met Eliane Laurent al vele jaren één van de boegbeelden van de succesvolle ‘Kom Opwijk tegen Kanker’-acties.

De 100km-run is geen estafette- of snelheidswedstrijd maar er is wel een tracking voorzien per team. De sportieve organisatie en professionele omkadering is in handen van Golazo. De deelnemers moeten samen over de finish komen en worden er opgewacht door onder meer Saartje Vandendriessche en Frank Deboosere.

Om deel te nemen moet ieder team minimum 2.500 euro startgeld inzamelen. De opbrengst van de loop gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker.