Oppositie en cultuurraad vinden tarieven nieuwe feestzaal te hoog Wim De Smet

27 december 2018

15u20 0 Opwijk Oppositiepartij CD&V en de cultuurraad vinden dat het gemeentebestuur te veel huurgeld vraagt voor de nieuwe feestzaal De Kersenpit in Mazenzele.

Tijdens de voorbije gemeenteraad werd het tarief- en huurreglement voor De Kersenpit goedgekeurd. De Kersenpit is de nieuwe gemeentelijke feestzaal in het dorpscentrum van deelgemeente Mazenzele. De gemeente investeerde 2,2 miljoen euro in de bouw van het nieuwe complex. De nieuwe zaal moet het verenigingsleven in Mazenzele bruisend houden.

Maar de tarieven voor de zaal liggen volgens veel verenigingen én volgens de cultuurraad veel te hoog. Een erkende Opwijkse vereniging betaalt voor de huur van de volledige zaal 425 euro, opkuis inbegrepen. Daarnaast moet ook nog eens een waarborg van 350 euro gestort worden. Voor privé-personen of verenigingen van buiten Opwijk wordt het tarief zelfs opgetrokken tot 600 euro plus een waarborg van 350 euro.

“Die prijzen liggen in dezelfde lijn als vergelijkbare andere zalen”, meldt burgemeester Albert Beerens (Open VLD). “De verenigingen beschikken in Mazenzele over een gloednieuwe zaal met professioneel uitgeruste keuken. Sowieso gaan we na een jaar de tarieven evalueren.”

Oppositiepartij CD&V vindt dat het gemeentebestuur de adviezen van de cultuurraad mocht gebruiken. “De cultuurraad heeft gevraagd om die tarieven te verlagen maar dat is blijkbaar niet gebeurd”, zegt voormalig burgemeester Lutgard Van der Borght. “Geen enkele vereniging kan zich zo’n hoge tarieven permitteren. De vereniging die hier een eetfestijn organiseren, houden haast niets meer over. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

“Als een cultuurraad vraagt om een huurreglement aan te passen, dan weten ze echt wel waarover ze praten”, weet Van der Borght. “Adviesraden zijn een belangrijke schakel zijn in het lokaal beleid waar meer rekening mee moet gehouden worden.”