Opnieuw brandje bij New Manta 04 april 2018

Ploegen van brandweerzone Vlaams-Brabant West en de lokale politie moesten gisterochtend rond 7 uur uitrukken naar het textielbedrijf New Manta, waar opnieuw brand uitgebroken was in één van de installaties. "Het ging om een brand aan een transportband", zegt commissaris Fred Scrayen. "Het sprinklersysteem trad in werking en de aanwezige werknemers zijn zelf meteen begonnen met blussen. De brandweer moest enkel nog nablussen en ventileren. Na een uur was de interventie afgehandeld." De brandweer moet wel vaker uitrukken voor brand(jes) bij New Manta. (TVP)