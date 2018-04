Opnieuw brand bij New Manta 07 april 2018

De brandweer moest afgelopen donderdag omstreeks 18 uur opnieuw uitrukken naar textielbedrijf New Manta. Nadat daar dinsdagochtend brand uitgebroken was aan een transportband - zonder veel erg - ging het deze keer om een installatie die katoen uit elkaar trekt. Ook deze keer bleef de brand beperkt, al ging die wel gepaard met heel wat rookontwikkeling. Omdat alle vezels handmatig naar buiten gehaald moesten worden, nam de interventie enkele uren in beslag. (TVP)