Opnieuw brand bij dweilfabrikant New Manta: veiligheid van bedrijf wordt in vraag gesteld Wim De Smet

12 maart 2019

00u10 0 Opwijk In de Heirbaan in Opwijk heeft het vanavond gebrand bij het bedrijf New Manta. Omdat het niet de eerste keer is dat er brand ontstaat in dit bedrijf, worden er vragen gesteld bij de veiligheid.

Het vuur ontstond even voor 23 uur in een productieafdeling. New Manta is gespecialiseerd in het produceren van poetsdoeken en dweilen. De bedrijfsbrandweer kon de vlammen snel onder controle krijgen maar toch werd ook de hulp ingeroepen van het brandweerkorps van de zone Brabant West. Geen van de werknemers raakte gewond maar de hulpdiensten rukten wel uit met de grote midddelen. “De brand bleef beperkt tot de productielijn, vooral ook omdat de brandbestrijding door het bedrijf zelf al werd opgestart”, zegt brandweerkapitein Michel Carlé. “De schade bleef al bij al vrij beperkt.”

New Manta torst een kwalijke reputatie op vlak van vuurbestrijding. Het gebeurt meer dan een keer per jaar dat het bedrijf de brandweerdiensten moet oproepen omdat er een machine vuur heeft gevat. Veel omwonenden stellen zich ernstig vragen bij de brandveiligheid, vooral ook omdat de infrastructuur van New Manta fel verouderd is. “Blijkbaar is het voor dit soort bedrijven geen uitzondering dat er een oproep binnenkomt”, zegt kapitein Carlé. “We zijn hier inderdaad al vaker moeten langskomen. Blijkbaar werkt het bedrijf met producten die zeer vatbaar zijn voor brand.”

Ook burgemeester Albert Beerens kwam vannacht nog langs om poolshoogte te nemen. Ook al wordt de brandweer vaak opgeroepen voor rookontwikkeling, toch bleven in het verleden zware incidenten altijd uit. Het bedrijf telt een zestigtal werknemers.