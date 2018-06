Open Vld wil rookvrije speeltuinen 14 juni 2018

OCMW-raadslid Peter Beerens (Open Vld) wil van de gemeentelijke speeltuintjes in Opwijk rookvrije zones maken.

Opwijk telt momenteel tien speeltuinen. "En jaarlijks gaan we met Jong Vld op pad om die een grondige schoonmaakbeurt te geven", zegt Beerens. "Het valt ons dan op hoeveel peuken er nog terug te vinden zijn. Dit brengt als risico met zich mee dat kinderen die kunnen oprapen en zich kunnen verbranden."





Peter Beerens, die ook bestuurslid is van Kom Opwijk Tegen Kanker, vraagt het schepencollege om een sensibiliseringscampagne te voeren met het oog op rookvrije speeltuinen. "Het rookvrij maken van speeltuinen moet een positief verhaal zijn, waarbij het invoeren van boetes niet noodzakelijk is", klinkt het. "Het mag geen heksenjacht worden op rokers, maar we kunnen hen wel bewustmaken van het feit dat kinderen beter niet in aanraking komen met de sigaret. Dat kan door een bordje aan de speeltuinen te plaatsen om iedereen te informeren, samen met asbakken aan de rand van de speeltuin waar de rokers hun sigaret dan eerst kunnen doven. Kinderen kopiëren het gedrag van volwassenen, en zeker van hun ouders. Momenteel sterven jaarlijks 14.000 mensen aan de gevolgen van roken. Door kinderen tijdig te informeren over de gevaren, zullen ze later hopelijk minder snel naar de sigaret grijpen. (WDS)