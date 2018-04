Open Vld gaat met Albert Beerens opnieuw voor de sjerp 04 april 2018

02u28 0 Opwijk Open Vld trekt in Opwijk naar de verkiezingen met twee doelstellingen: de grootste blijven en met huidig burgemeester Albert Beerens nog een keer de sjerp veroveren.

Zes jaar geleden kleurde Opwijk blauw. De partij van burgemeester Beerens veroverde dertig procent van de stemmen en hield zo nipt N-VA op afstand. De twee grootste partijen vormden wel samen een coalitie, waardoor CD&V voor het eerst in decennia in de oppositie belandde. Als het van Beerens en zijn team afhangt, dan wordt dat verkiezingsresultaat in oktober nog een keer neergezet. "Het is onze ambitie om de grootste partij te blijven", aldus Beerens. "En ik zou graag nog eens zes jaar burgemeester zijn. Dat zijn twee eerlijke ambities, en dat moet ook lukken."





Stemmenkanonnen

Open Vld rekent in Opwijk vooral op de familie Beerens zelf om dat resultaat te behalen. Albert Beerens is lijsttrekker, zijn zoon Peter kreeg plaats drie, en zijn echtgenote Christiane Goubert plaats twaalf. De drie leden van het gezin zijn ook de absolute stemmenkanonnen. Voorts kon de partij ook wel enkele bekende gezichten overtuigen om zich te engageren. Zo staat voormalig cafébazin Eliane Laurent, de schoonmoeder van Peter Beerens, op de 21ste plaats. Uittredend schepen Pierre Van de Velde is lijstduwer, terwijl zijn collega-schepen Joske Vermeir de tweede plaats toegewezen krijgt. De vierde plaats is voor gemeenteraadsvoorzitter William Engels. En cafébaas Gunter Mannaert van het Brouwershuis staat op de achttiende plaats. (WDS)