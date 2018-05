Nijdrop klinkt op verjaardag met eigen biertje JEUGDHUIS GAAT HALF EEUWFEEST NIET MET DROGE MOND VIEREN WIM DE SMET

03 mei 2018

02u25 0 Opwijk Jeugdhuis Nijdrop heft het glas op zijn vijftigste verjaardag. Een glas eigen bier om precies te zijn. Dat kreeg de naam '68', een verwijzing naar het jaar waarin het jeugdhuis boven de doopvont hing. Het biertje is meteen ook de voorbode van een batterij verjaardagsevenementen in september en oktober.

Het nieuwe biertje wordt komend weekend plechtig gelanceerd, in combinatie met een optreden van Discobar Galaxie en Adriaan Van den Hoof. En aan de productie van die blonde 68 is flink wat voorbereiding voorafgegaan. "Toen we twee jaar geleden een eerste keer nadachten over de vijftigste verjaardag, kwamen we op het idee om een eigen Nijdrop-bier te brouwen", vertelt woordvoerder Ben Moens. "We zijn begonnen met enkele info-avonden waar bierspecialisten en brouwers kwamen spreken. Uiteindelijk werkten zo'n 75 mensen mee. Er werden drie proefavonden georganiseerd, waarna we het concept voor het nieuwe bier vastgelegd hebben."





Symbolisch alcoholpercentage

Het Nijdrop-bier werd een blond, fruitig en zomers biertje, met een alcoholpercentage van 6,8. "Dat is meteen ook een verwijzing naar het geboortejaar van het jeugdhuis", vervolgt Ben. "Voor de productie zijn we gaan aankloppen bij Brouwerij Triest in Kapelle-op-den-Bos. Het bier is iets zwaarder dan een gewoon pintje, maar voor onze vijftigste verjaardag mocht dat ook wel. (lacht)"





Een frisse 68 is verkrijgbaar in het jeugdhuis zelf. "Het kost 3 euro, terwijl een pintje slechts 1,7 euro kost", klinkt het. "Je kan de 68 bij ons komen proeven, maar je kan ook flessen kopen via de website. We gaan ook enkele cafébazen uit de buurt vragen om het bier - al was het maar tijdelijk - op de kaart te zetten."





Permanent in het aanbod?

Nijdrop haalt een voorlopige voorraad van 400 grote flessen en 132 bakken met kleine flesjes in huis. "We gaan eerst afwachten hoe de verkoop draait", zegt Ben. "Lukt alles goed, dan kunnen we overwegen om de 68 permanent in het aanbod te stoppen. Maar zover zijn we nog niet. Eerst gaan we de 68 ook nog aanbieden op grote evenementen, zoals het dj-festival Outsiderz en de Zomerhappening. En we kunnen ook nog altijd bijbestellen."





De lancering van de 68 is slechts een eerste verjaardagstunt. "Van 1 september tot 18 oktober zullen we onze verjaardag hier vijftig dagen aan een stuk vieren. Elke dag zal er een evenement op de agenda staan. Tegen het einde van het jaar zal er ook nog een boek verschijnen over de geschiedenis van Nijdrop."