Nieuwe versie van (H)Opwijk te koop 02u32 0

Het gemeentebestuur heeft voor het derde jaar op rij een eigen biertje laten brouwen. Het brouwsel heet (H)Opwijk Blond en bevat 6,5 graden alcohol.





Het bier werd gemaakt van hop die gekweekt werd in eigen gemeente. Normaal is het bier alleen te degusteren tijdens recepties van het gemeentebestuur, maar voortaan is het ook te koop aan 5 euro per fles van 75 centiliter. Het bier is verkrijgbaar op de dienst cultuur in het gemeentehuis, Kloosterstraat 7 in Opwijk. (WDS)