Nieuwe schepen Wouter Van Driessche: “Zin om er tegenaan te gaan” 2019 EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE WDS

03 januari 2019

09u50 0 Opwijk Met welgeteld twee stemmen meer dan N-VA-icoon Patrick De Smedt, kroonde advocaat Wouter Van Driessche (28) zich tot nieuwe schepen in Opwijk. “Een verrassing, maar Patrick heeft me wel oprecht gefeliciteerd.”

Wouter Van Driessche stelde zich in oktober een tweede keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. “In 2012 raakte ik niet rechtstreeks verkozen”, vertelt Van Driessche. “Maar omdat mijn partijgenoot Patrick De Smedt voorzitter werd van het OCMW, kwam er een zitje vrij in de gemeenteraad. De voorbije jaren deed ik dus al wat politieke ervaring op.” De ironie van het lot wil nu dat Wouter net twee voorkeurstemmen meer behaalde dan Patrick De Smedt, waardoor niet de ervaren De Smedt maar wel de jonge Wouter in het schepencollege belandt. “Ik ben daar zelf ook van geschrokken. Maar vooraf was afgesproken dat de keuze van de kiezer gerespecteerd zou worden. Ik heb nadien met Patrick gesproken. Hij was niet echt blij omdat ik hem nipt heb ingehaald, maar hij was niet kwaad of teleurgesteld.”

Ervaring

Van Driessche wordt straks als schepen bevoegd voor het bijzonder comité Sociale Dienst, het vroegere OCMW zeg maar. Ook de portefeuilles Middenstand en Land- en Tuinbouw komen bij hem terecht. “Ik heb intussen wat ervaring als zelfstandige en ik maak ook al enkele jaren deel uit van de middenstandsraad. En met het sociale beleid kwam ik als advocaat al vaker in aanraking. Ik vind dat ik heel interessante bevoegdheden heb gekregen.”

De nieuwe schepen wil dat het beleid van de voorbije zes jaar wordt voortgezet. “De kiezer heeft de huidige meerderheid van N-VA en Open Vld een duidelijk mandaat gegeven om door te gaan”, luidt het. “Wat het sociale beleid betreft, trekken we de lijn door. Het gaat om een verhaal van rechten en plichten. We moeten zacht zijn voor de kwetsbaren, maar hard voor zij die misbruik maken van het sociaal systeem. En ook voor het middenstandsbeleid gaan we voluit. De dorpskern moet nog aantrekkelijker gemaakt worden, zodat meer mensen de weg naar onze handelaars vinden. En dat moeten we combineren met een intelligent parkeerbeleid. Echt, ik heb zin om er tegenaan te gaan.”