Nieuwe namen op Inzet-lijst 20 juni 2018

De progressieve lijst Inzet, die bestaat uit onanfhankelijke en SP.A-kandidaten, heeft opnieuw twee nieuwe namen weten te strikken voor de komende verkiezingen. Het gaat om Hamdija Ferizovic (62) en Lennart D'hulst (42). Ferizovic groeide op in Bosnië maar verliet zijn geboorteland in 1994 om hier als politiek vluchteling aan te komen. Hij is actief in het parochiecentrum De Waag en werkt als klusjesman. Lennart D'hulst werkt als project manager bij bPost. In zijn vrije tijd is hij actief als voorzitter van AFS, een vzw die uitwisselingen voor jongeren opzet, maar ook workshops geeft in interculturele vaardigheden aan scholen, bedrijven en andere organisaties. (WDS)