Nieuwe feestzaal De Kersepit krijgt afvalstraatje WDS

15 november 2018

13u45 0 Opwijk De nieuwe gemeentelijke feestzaal De Kersepit in Mazenzele krijgt in de toekomst een afvalstraatje zodat gebruikers van de zaal hun afval meteen zelf kunnen afvoeren.

Schepen van Leefmilieu Inez De Coninck (N-VA) wil met de maatregel vooral de aftandse en weinig esthetische afvalcontainers, die nu nog gebruikt worden, laten verdwijnen. De afvalstraatjes, die vaak 3 of meer ondergrondse afvalcontainers tellen, werden eerder in buurgemeente Asse al gelanceerd als alternatief voor het recyclagepark. “Verenigingen die de zaal huren moesten vroeger hun afval mee naar huis nemen of alles in een container dumpen”, zegt De Coninck. “Met de aanleg van afvalstraatjes met ondergrondse containers, kunnen we dat probleem aanpakken. De gratis fracties papier en glas kunnen de huurders zo onmiddellijk kwijt.”

De Coninck wil het systeem ook uitbreiden naar Opwijk-centrum. “We zouden aan de nieuwe feestzaal in basisschool De Boot eenzelfde principe kunnen hanteren”, luidt het. “Niet alleen de verenigingen die de zaal gebruiken, maar ook alle inwoners zouden via een badge hun afval hier kwijt kunnen. Die badge kan dan opgeladen worden voor 10 euro. In dat geval kunnen we de glasbollen op het Heiveld ook laten weghalen.”

De schepen gaat het voorstel nu bespreken met afvalintercommunale Intradura.