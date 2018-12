Nieuw bos op komst in Broevink WDS

06 december 2018

Het gemeentebestuur van Opwijk gaat een nieuw bos aanplanten op een perceel in de Broevink. De buurtbewoners, leden van de milieuraad en enkele gemeenteraadsleden zullen op zaterdag 15 december alvast de eerste boompjes in de grond stoppen. Ze worden begeleid door boscoördinator Matthias Vermeire en de milieuambtenaar.

Het gemeentelijk bosperceel is 70 are groot en wordt aangelegd door arbeiders van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Het bos zelf zal 1.720 nieuwe bomen tellen, vooral wintereik, beuk, winterlinde, haagbeuk en boskers. In de bosrand worden 160 boompjes geplant.

Het aan te planten perceel ligt tussen de jonge bospercelen die aangeplant werden in 2011 en 2012. De inheemse loofhoutsoorten zijn ondertussen al tot een mooi jong bos ontwikkeld.