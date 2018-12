Nieuw bos aangeplant in Broevink WDS

16 december 2018

14u45 0 Opwijk In de Broevink in Opwijk werd zopas een nieuwe bos aangeplant.

Meer dan tweeduizend nieuwe boompjes werden, onder goedkeurend oog van boscoördinator Matthias Vermeire en milieuambtenaar Eric Roelands, in de grond gestopt. Het nieuwe bos is 70 are groot. “We hebben dit bos geplant als compensatie voor de bouw van een waterzuiveringsstation in Mazenzele”, meldt schepen van Leefmilieu Inez De Coninck (N-VA). “We hebben vooral gekozen voor streekeigen bomen zoals wintereik, beuk, winterlinde, haagbeuk en boskers. Op de zijkant hebben we ook een bosrand aangelegd met meidoorn en sleedoorn.”

Het nieuwe bos sluit naadloos aan op een ander bosgebied dat in 2011 al werd aangeplant. Doorheen het bos wordt ook een wandelpad aangelegd. In de toekomst wordt hier ook een bloemenweide ingezaaid.